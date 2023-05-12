Стилист объяснила, почему нельзя сушить джинсы естественным образом

Стилист и блогер Одри рассказала, как правильно сушить джинсы, чтобы они сохранили цвет и форму. Об этом она рассказала в новом видео в TikTok-аккаунте.

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Эксперт подчеркнула, что не стоит оставлять сушить джинсы естественным образом. Она советует отправить джинсы в сушильную машину с влажным полотенцем на 10 минут. Таким образом ткани станут мягче.

"Как и сушилка, отпариватель вернет влагу в ткань, тем самым она станет менее жесткой. С помощью отпаривателя можно размягчить любые наряды", — также посоветовала стилист.