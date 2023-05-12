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Названа самая модная челка в 2023 году

Редакторы Glamour назвали самую модную челку 2023 года. Подробности опубликованы на сайте британской версии издания.

Названа самая модная челка в 2023 году
© Lenta.ru

Журналисты заявили, что челка-шторка, которая сливается с основной длиной волос, стала трендом у знаменитостей и инфлюэнсеров. По словам парикмахера Джейсона Коллиера, данная челка начала пользоваться популярностью, поскольку подходит любым стрижкам и каждому типу лица. «Универсальность — ее главный плюс», — уточнил он.

Собеседник издания добавил, что упомянутая челка выглядит непринужденно, однако на самом деле за ней сложно ухаживать. «Такая челка на самом деле отрастает очень быстро, поэтому будьте готовы посещать парикмахера каждые несколько недель для освежения стрижки», — пояснил Коллиер.

Отмечается, что среди знаменитостей, которые носят челку-шторку, оказались певица Биби Рекса, а также актрисы Зендая и Дженна Ортега.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

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