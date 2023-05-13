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Джонни Депп заключил контракт с Dior на рекордные $20 млн

Джонни Депп заключил контракт с французским брендом Dior на рекордные $20 млн, сообщает Variety.

Джонни Депп заключил контракт с Dior на рекордные $20 млн
© Газета.Ru

Сделка звезды "Пиратов Карибского моря" стала самой дорогой в истории мужских ароматов.

Контракт актера оказался дороже контракта его коллеги Роберта Паттинсона за рекламу парфюма Dior Homme ($12 млн), и контракта Брэда Питта за рекламу Chanel N 5 ($7 млн).

Эксперты сообщают, что договор Деппа с Dior стал революционным для индустрии. Они также приводят в пример средние расценки для звезд-мужчин первой величины: от 2 до 4 млн долларов. Например, звезда "Подземелья и Драконов" Крис Пайн получил за свою 3-летнюю коллаборацию с Armani "всего" $4 млн.

Напомним, что модный Дом Dior, с которым Депп сотрудничает уже много лет, поддерживал актера даже во время громкого судебного разбирательства Деппа с бывшей женой Эмбер Херд. Недавно стало известно, что актриса покинула Голливуд и переехала в Мадрид.

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