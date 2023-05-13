Шейк порадовала подписчиков новой фотосессией в смелом бикини

Давненько мы ничего не писали об Ирине Шейк, да она и поводов не давала. В ее Инстаграме* все стабильно: фото с роскошных светских раутов время от времени чередуются со стритстайл-снимками.

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Но недавняя порция рабочих кадров топ-модели буквально взорвала интернет. Ирина приняла участие в фотосессии турецкого бренда купальников Zeki и еще раз показала свой профессионализм.

На ее спортивной фигуре любая одежда обречена на солдаут, а бикини — и подавно.

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«А можно фигуру как у Ирины?» — не смог сдержаться один подписчик. «Извините, поклонники модели, но я покупаю все эти купальники», — пошутил другой. «Эта девушка просто огонь», — высказался еще один.

От себя добавим, что Ирине даже яркий макияж ни к чему, стилисты это понимали и лишь подчеркнули ее естественную красоту.