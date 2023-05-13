$77.20+1.3284.25+1.36

Ирина Шейк порадовала подписчиков новой фотосессией в смелом бикини

Давненько мы ничего не писали об Ирине Шейк, да она и поводов не давала. В ее Инстаграме* все стабильно: фото с роскошных светских раутов время от времени чередуются со стритстайл-снимками.

Шейк порадовала подписчиков новой фотосессией в смелом бикини
© РИА Новости

Но недавняя порция рабочих кадров топ-модели буквально взорвала интернет. Ирина приняла участие в фотосессии турецкого бренда купальников Zeki и еще раз показала свой профессионализм.

На ее спортивной фигуре любая одежда обречена на солдаут, а бикини — и подавно.

Super.ru

«А можно фигуру как у Ирины?» — не смог сдержаться один подписчик. «Извините, поклонники модели, но я покупаю все эти купальники», — пошутил другой. «Эта девушка просто огонь», — высказался еще один.

От себя добавим, что Ирине даже яркий макияж ни к чему, стилисты это понимали и лишь подчеркнули ее естественную красоту.

* Запрещен в РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий