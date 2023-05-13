В Бразилии пройдет африканская неделя моды

Африканская неделя моды (AFW) в Бразилии, которая пройдет в Экспоцентре в Сан-Паулу, самом густонаселенном городе Бразилии, в сотрудничестве с посольством Бразилии в Лагосе, будет способствовать укреплению культурных и экономических связей между Африкой и Бразилией. Об этом заявила Ронке Адемилуйи Оганвуси, основательница Африканской недели моды в Лондоне и Нигерии.

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По словам организаторов Африканской недели моды, которая пройдет с 25 по 27 мая 2023 года, ее целями являются создание синергии в индустрии моды между Бразилией и Африкой, содействие экономическому росту, укрепление культурных связей, а также создание платформы для будущего сотрудничества.

«Когда мы начинали более десяти лет назад, не было платформы, которая объединяла бы африканских дизайнеров и мировую аудиторию. <…> Возникла острая необходимость в создании платформы, которая демонстрировала бы великое творчество африканских дизайнеров. Так родилась Африканская неделя моды в Лондоне. В 2014 году мы создали родственный бренд под названием «Африканская неделя моды, Нигерия», – пояснила Огунвуси, давая краткий обзор AFW в генконсульстве Бразилии в Лагосе во время пресс-брифинга, посвященного этому событию.

В Африканской неделе моды в Бразилии 2023 года примут участие нигерийские и другие африканские дизайнеры.