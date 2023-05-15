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Россиянам перечислили десять антитрендов в летней обуви

Журналисты Marie Claire перечислили россиянам самую немодную обувь на лето 2023 года. Материал опубликован на сайте издания.

Россиянам перечислили десять антитрендов в летней обуви
© Lenta.ru

В первую очередь авторы включили в список сандалии-гладиаторы, а также модели с перфорацией или деталями из денима. «Шлепанцы, босоножки или сапоги с перфорацией сделают провальным даже самый актуальный наряд. То же самое касается и обуви из денима», — считают они. Кроме того, устаревшими эксперты назвали тапочки и сандалии с меховыми вставками.

Вдобавок в рейтинг десяти антитрендов попали обувь с бахромой, массивные босоножки на тракторной платформе и варианты на танкетке. Стилисты посоветовали заменить упомянутую обувь изделиями на устойчивом каблуке. Что касается туфлей, неактуальными оказались модели с открытым носом или прозрачным каблуком, а также стрип-обувь.

В заключение специалисты призвали отказаться от сандалий с обилием декора, поскольку на данный момент в моде приветствуется простота.

«Стоит избегать активных украшений на обуви в виде всевозможных бантов, бусин, страз, аппликаций, заклепок, кружева, цветов и всего прочего. Такая обувь относит нас к безвкусице», — уточнили они.

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