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Стилист Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья

Самыми актуальными в этом сезоне платья-комбинации в своем Telegram-канале назвал известный российский стилист Александр Рогов.

Стилист Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья
© Мослента

«В этом сезоне это не просто фоновая вещь — это главный акцент в образе», — пояснил эксперт, опубликовав также несколько фото-примеров таких платьев.

Рогов порекомендовал носить платья-комбинации с грубыми ботинками, ботильонами, балетками, акцентными сумками и небрежными укладками.

Ранее стилист Владислав Лисовец посоветовал универсальную обувь для прогулок по городу и путешествий на самолете.

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