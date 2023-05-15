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Лисовец дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне

Рекомендации по ношению денима в новом сезоне дал на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Он заявил о возвращении моды на популярные в 2000-х джинсы.

Лисовец дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне
© Мослента

Актуальным фаворитом сегодня является повтор джинсовых силуэтов 2000-х, олицетворяющих бунт свободы, отметил Лисовец. Эксперт заявил, что выигрышно сегодня будет смотреться и total-look из денима.

«Из джинсы на вас может быть что угодно. Мой фаворит — пиджак! Идеальное сочетание формы и фактуры для ежедневного образа», — рассказал стилист.

По мнению Лисовца, в гардеробе современного человека всегда должно быть множество джинсов разных фасонов. Однако в этом сезоне особое внимание он посоветовал уделить более свободным формам, а зауженные модели убрать подальше в шкаф.

Еще один тренд — джинсы карго, продолжил стилист. Женщинам он порекомендовал сочетать их с элегантными туфлями и блузами. Эксперт также призвал носить джинсовые юбки мини и макси, а от миди (по колено) отказаться. Сапоги и сумки из денима — тоже актуальны.

«Из одной только джинсы можно составить полноценный актуальный гардероб. Задумайтесь об этом», — заключил стилист.

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