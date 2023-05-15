Стилистка назвала россиянам способ модно носить сандалии с носками

По словам эксперта, на сегодняшний день сочетание данных вещей является трендом. В связи с этим специалистка посоветовала выбирать спортивные или полуспортивные сандалии с носками под костюмы, шорты, рубашки, панамы и бейсболки. При этом она отметила, что цвет носков должен совпадать с перечисленными предметами гардероба.