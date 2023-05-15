Блогершу отказались пускать в магазин российского бренда

«Тяжелый люкс вернулся в Москву. Админы соседних каналов рассказывали, что в Париже в Chanel теперь можно зайти только по записи. Наши бренды явно этим вдохновились. Сейчас с подругой пробовали взять штурмом магазин 12 Storeez. Нас не пустили (...) и посоветовали дойти до Цветного бульвара и попытать счастья там. (...) Так что теперь можно испытать те же ощущения, но по более доступной цене и без перелета», — уточнила автор публикации.