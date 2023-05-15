Стилист рассказала, что будет модно в новом летнем сезоне

До лета осталось всего 16 дней, а это значит, что пора отправиться на шопинг в поисках идеальных образов на лето. Что будет модно этим летом, какие тренды уже устарели, на кого из знаменитостей можно ориентироваться, и каков сегодня базовый гардероб городской жительницы, об этом RuNews24.ru рассказала эксперт в области моды, персональный стилист Варвара Ферштут.

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– Что будет модно летом текущего года?

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– Магазины уже подготовили для нас летние коллекции, поэтому мы можем, учитывая тренды, формировать свой летний гардероб. Во-первых, это низкая посадка, пришедшая к нам из 90-х. Это часто открытый живот, но теперь это не только спущенные на бёдра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, разрезы у платьев.

Кроп-топы и бра – также неоспоримый тренд. Ведь кроп-топы в бельевом стиле классно сочетаются с брюками, джинсами, шортами, бермудами, также с юбками на низкой посадке. Подобные модели могут стать частью многослойных аутфитов с куртками и жакетами или играть роль самостоятельного предмета гардероба. Такой тренд, как разрезы и вырезы сейчас тоже очень актуален. Тотал деним – джинсовые тотал луки всегда смотрятся стильно и интересно необязательно одного цвета и фактуры. В одном образе можно смело сочетать синий, голубой джинс, потёртую фактуру с обычной.

Самый актуальный сейчас – это состаренный, выбеленный и даже грязный джин а-ля «извалялись в траве». Платья и топы без бретелей тоже сейчас тренд. Из анималистичных принтов сейчас лидирует питон. И тут действует одно правило, поскольку такой принт- это самодостаточная вещь, привлекающая внимание, то его обрамление должно быть нейтральным.

Такой тренд, как металлик, тоже актуален. Босоножки, сумочки. Тренд также – это макси-юбки джинсовые, юбки-карго, а если у неё будет низкая посадка, то это вообще замечательно. Тренд на жилетки – от костюмов. Можно носить на голое тело с джинсами или широкими брюками — это очень модно сейчас. Из обуви сейчас максимально трендово – это балетки особенно из текстиля. Под шорты, юбки или макси-платья.

– Каких модных тенденций в этом году лучше воздержаться?

– Антитренды, от которых я бы советовала воздержаться, это легинсы, колготки с логотипами, теннисные юбки. Уходят от нас джинсы-скини, бандажные платья, пиджаки по фигуре, велосипедки. Микросумки нас покинули, кюлоты также сейчас не модно. И топы в бельевом стиле с кружевом также лучше оставить в стороне.

– Уходит ли тренд на оверсайз? Или он с нами надолго?

– Тренд на оверсайз остаётся с нами – это уже база. Этот тренд закрепился всемирно и уйдёт от нас нескоро. Оверсайз - это про комфорт и простую подачу. Вещи оверсайз или свободного кроя самый «носибельный» формат, который идет большинству типов фигур. Но оверсайз оверсайзу рознь и нужно обращать внимание не только на ширину и объём, но и на посадку и длину вещи.

– На кого из знаменитостей можно ориентироваться, чтобы стильно выглядеть летом?

- Популярные тренд сеттеры, за луками которых я бы рекомендовала следить сейчас – это Ирина Шейк, Елена Перминова, Хейли Бибер, Зендея. Эти девушки всегда выглядят уникально и иногда эксцентрично, но никогда не скатываются в китч. Они очень хорошо чувствуют свой стиль, не пренебрегают трендами, но при этом не теряют своей идентичности, виртуозно миксуя одежду массмаркета с люксом.

– Опишите, пожалуйста, базовый гардероб на лето для городской жительницы.