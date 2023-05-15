Названы самые модные купальники на лето

Стилистка Мария Петерсон назвала россиянкам самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалистка посоветовала выбирать модели с принтами и вырезами. В первом случае, по словам Петерсон, всегда будут актуальны изображения цветов, полоски, горох и рисунки с абстракциями. Что касается второго варианта, то в грядущем сезоне стоит присмотреться к вырезам от груди до талии.

Кроме того, в список трендовых моделей попали купальники, сделанные из текстурной ткани и оформленные декором. Эксперт утончила, что лучше выбрать изделия с крупными металлическими кольцами, тонкой шнуровкой и широкими лентами-завязками.