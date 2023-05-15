$79.10+1.9086.09+1.84

Названы самые модные купальники на лето

Стилистка Мария Петерсон назвала россиянкам самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Названы самые модные купальники на лето
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка посоветовала выбирать модели с принтами и вырезами. В первом случае, по словам Петерсон, всегда будут актуальны изображения цветов, полоски, горох и рисунки с абстракциями. Что касается второго варианта, то в грядущем сезоне стоит присмотреться к вырезам от груди до талии.

Кроме того, в список трендовых моделей попали купальники, сделанные из текстурной ткани и оформленные декором. Эксперт утончила, что лучше выбрать изделия с крупными металлическими кольцами, тонкой шнуровкой и широкими лентами-завязками.

Помимо прочего, собеседница издания включила в свой перечень модели в классическом, ретро и спортивном стиле. На последние Петерсон рекомендовала обратить особое внимание, поскольку их можно носить не только на пляже, но и в городе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий