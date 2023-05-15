Почему золото не советуют сочетать с серебром

Возможно, вы слышали, что золотые и серебряные украшения не рекомендуется сочетать.

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"Рамблер" расскажет, почему бытует такое мнение и стоит ли ему верить.

Физика

Золото по своим физическим характеристикам легче и мягче серебра, поэтому в непосредственной близости друг к другу украшения из них носить не рекомендуется. Один металл может царапать второй, оставлять на нем вмятины и потертости.

Не стоят друг друга

Согласно другой распространенной версии, серебро дешевит золото, а их совместное ношение свидетельствует об отсутствии вкуса. Так, первый металл более роскошный, его следует надевать по особенному поводу, считают некоторые стилисты. Второй же металл более умеренный, неброский, его можно носить каждый день, и это будет выглядеть уместно.

Вредно для здоровья

Золото и серебро имеют разные заряды и при сочетании друг с другом якобы могут негативно сказываться на самочувствии человека. Среди называемых симптомов головная боль, перепады настроения, проблемы с давлением. Некоторые медики советуют носить серебро во время простуды: металл очистит организм от всего негативного, в том числе вирусов, полагают они. Однако конкретных исследований, доказывающих несовместимость двух металлов либо пользу одного из них с точки зрения медицины, на сегодняшний день нет, поэтому воспринимать такую гипотезу всерьез не стоит.

Разная энергетика

С точки зрения эзотерики, два металла несовместимы по своей энергетике. Золото является проводником солнечной энергии, олицетворяет Солнце и, соответственно, тепло, свет, радость. Предполагается, что оно поднимает настроение своему владельцу, согревает его, возбуждает нервную систему. Серебро же связывают с Луной, холодным светом, спокойствием. Оно очищает, замедляет все процессы, умиротворяет.

Вывод