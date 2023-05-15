Converse презентовал новую базовую модель

В 2021 году мир уже видел коллаборацию UNDEFEATED and Converse. Спустя два года компании объединились, чтобы создать дуэт светлых и тёмных кроссовок Chuck 70 Mid.

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Кеды представляют из себя холщовый верх с надписью UNDEFEATED Athletics и метками 5-strike tally tags, которые закреплены вдоль боковой стойки пятки и язычка. Светлая модель Parchment/Chive имеет зелёные и тёмно-синие вставки вдоль резиновой подошвы. Пара Black/Natural Ivory выполнена из двух цветов с полупрозрачным низом. Производители хотели создать эффект ледяной окантовки. Завершают дизайн фирменные стельки и логотип на пятках.