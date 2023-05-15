$79.10+1.9086.09+1.84

Converse презентовал новую базовую модель

В 2021 году мир уже видел коллаборацию UNDEFEATED and Converse. Спустя два года компании объединились, чтобы создать дуэт светлых и тёмных кроссовок Chuck 70 Mid.

Converse презентовал новую базовую модель
© Чемпионат.com

Кеды представляют из себя холщовый верх с надписью UNDEFEATED Athletics и метками 5-strike tally tags, которые закреплены вдоль боковой стойки пятки и язычка. Светлая модель Parchment/Chive имеет зелёные и тёмно-синие вставки вдоль резиновой подошвы. Пара Black/Natural Ivory выполнена из двух цветов с полупрозрачным низом. Производители хотели создать эффект ледяной окантовки. Завершают дизайн фирменные стельки и логотип на пятках.

Приобрести данную обувь можно в интернет-магазине UNDEFEATED. Цена составляет $ 90. На российском рынке пока данный товар не представлен в продаже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий