Тимоти Шаламе стал новым лицом ароматов Chanel

"У меня есть друзья, которые не очень интересуются высокой модой, но когда я говорю им, что снимаю короткометражный фильм с Мартином Скорсезе в Нью-Йорке, они навостряют уши. Разговоры, которые мы вели через Zoom, были очень восторженными. Для него это все равно, что бегать по беговой дорожке", - сказал актер в интервью Vogue.