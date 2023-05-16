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Тимоти Шаламе стал новым лицом ароматов Chanel

27-летний актер Тимоти Шаламе появился в качестве нового лица аромата Chanel Bleu de Chanel. Об этом пишет People.

Тимоти Шаламе стал новым лицом ароматов Chanel
© Газета.Ru

Шаламе заключил свое первое сотрудничество с модным и косметическим брендом, став новым лицом ароматов Chanel.

На снимках кампании, сделанных звездным фотографом Марио Сорренти, актер одет в простую черную футболку свободного покроя и позирует с взъерошенными волосами. Реклама нового аромата также будет сопровождаться короткометражным фильмом, который выйдет в июне.

"У меня есть друзья, которые не очень интересуются высокой модой, но когда я говорю им, что снимаю короткометражный фильм с Мартином Скорсезе в Нью-Йорке, они навостряют уши. Разговоры, которые мы вели через Zoom, были очень восторженными. Для него это все равно, что бегать по беговой дорожке", - сказал актер в интервью Vogue.

Тимоти Шаламе также вспомнил, как его бабушка подарила его сестре Полине свои духи Chanel. С тех пор он ассоциирует этот бренд со своей "элегантной" бабушкой.

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