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Valentino анонсировал возвращение отдельных мужских показов

Спустя три года совместных мужских и женских шоу, модный дом Valentino возвращается к формату отдельных мужских показов. Насладиться триумфом специального шоу под названием Valentino The Narratives можно будет уже 16 июня в Миланском государственном университете. Именно ему поручено открыть Неделю моды в Милане, которая продлится до 20 июня.

Valentino анонсировал возвращение отдельных мужских показов
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Шаг вперёд стал своеобразным шагом назад к корням итальянского бренда. Основатель бренда Валентино Гаравани провёл свой первый показ мужской одежды в Милане в январе 1985 года. Творение Пьерпаоло Пиччоли будет транслироваться в прямом эфире на Valentino.com, также увидеть шоу можно будет в социальных сетях университета The House. Похоже, креативный директор идёт переменами к истокам модного дома.

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