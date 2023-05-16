Канье Уэст планирует продолжить выпускать обувь

После разрыва с Adidas Канье Уэст решил не уходить из сферы дизайна и производства обуви. На днях рэпер зарегистрировал собственную марку — Yeezy Sock Shoes. Об этом сообщает Hypebeast.

© Чемпионат.com

Когда бренд спортивной одежды решил разорвать контракт с Ye (так теперь зовут музыканта), всем было понятно — ущерб больше почувствует именно марка, а не музыкант. Практика показывает, что даже несмотря на порой шокирующие заявления Канье, миллионы фанатов по-прежнему готовы покупать всё, что он предложит.

Так и случилось. После окончания сотрудничества объём продаж Adidas упал на 441 миллион долларов. Уэст тем временем начинает новую историю, теперь уже своего бренда. Чего ждать от создателя легендарных «изиков»?

В заявке на регистрацию марки указано, что это будет «производство носок и носок с кожаной подошвой»… Надо сказать, что по описанию это и есть те самые Yeezy. Скорее всего, Ye просто продолжит выпускать похожие модели, но уже под своим именем. Это было бы беспроигрышным вариантом, так как существовавшая коллаборация имела большой успех у покупателей. Однако пока всё это лишь догадки. Возможно, нас ожидает что-то совершенно новое.