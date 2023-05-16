Канье Уэст планирует продолжить выпускать обувь
После разрыва с Adidas Канье Уэст решил не уходить из сферы дизайна и производства обуви. На днях рэпер зарегистрировал собственную марку — Yeezy Sock Shoes. Об этом сообщает Hypebeast.
Когда бренд спортивной одежды решил разорвать контракт с Ye (так теперь зовут музыканта), всем было понятно — ущерб больше почувствует именно марка, а не музыкант. Практика показывает, что даже несмотря на порой шокирующие заявления Канье, миллионы фанатов по-прежнему готовы покупать всё, что он предложит.
Так и случилось. После окончания сотрудничества объём продаж Adidas упал на 441 миллион долларов. Уэст тем временем начинает новую историю, теперь уже своего бренда. Чего ждать от создателя легендарных «изиков»?
В заявке на регистрацию марки указано, что это будет «производство носок и носок с кожаной подошвой»… Надо сказать, что по описанию это и есть те самые Yeezy. Скорее всего, Ye просто продолжит выпускать похожие модели, но уже под своим именем. Это было бы беспроигрышным вариантом, так как существовавшая коллаборация имела большой успех у покупателей. Однако пока всё это лишь догадки. Возможно, нас ожидает что-то совершенно новое.
Тем временем, Adidas собирается остатки совместного труда распродавать, направляя вырученные средства на благотворительность. Предполагается, что это поможет компании восстановить репутацию после ущерба, который рэпер нанёс ей своими публичными выступлениями.