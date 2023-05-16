Скарлетт Йоханссон впервые снялась в рекламе Prada

Я была поклонницей творчества Алекса, но никогда не думала, что у меня будет шанс сотрудничать с ним. Возможность работать с ним в мультимедийном контексте, используя элементы дизайна коллекции Prada для создания персонажей, которые являются частью работы о любви и саморефлексии, была поистине захватывающей", - сказала Йоханссон.