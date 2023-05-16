Скарлетт Йоханссон впервые снялась в рекламе Prada
Актриса Скарлетт Йоханссон стала лицом рекламной кампании сумок Galleria итальянского дома моды Prada. Об этом пишет WWD.
Сумка Galleria, разработанная в 2007 году, стала фирменной сумкой бренда Prada. Дом решил вновь привлечь внимание к аксессуару с помощью новой кампании, в которой впервые снялась Скарлетт Йоханссон, а арт-директором выступил венесуэльско-американский художник Алекс Да Корте. "
Я была поклонницей творчества Алекса, но никогда не думала, что у меня будет шанс сотрудничать с ним. Возможность работать с ним в мультимедийном контексте, используя элементы дизайна коллекции Prada для создания персонажей, которые являются частью работы о любви и саморефлексии, была поистине захватывающей", - сказала Йоханссон.
Отвечая на вопрос о работе с Йоханссон, Да Корте сказал, что его "интересует Скарлетт как современная икона, и то, как ей удается перевоплощаться в разные личности.
"Она фантастическая исполнительница, было удивительно наблюдать за ее работой", - дополнил он.