Как правильно носить сандалии женщинам летом 2023-го

После долгих насмешек сандалии возвращаются в моду. С носками или без — главное собрать правильный образ и выбрать наиболее трендовую модель. Стилист Ольга Ким в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, как носить такой вид обуви в этом сезоне и с чем его сочетать.

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В этом году в обуви вновь наблюдается тенденция на крупную подошву. Этот тренд не обошел стороной и сандалии. Подобная обувь давно перестала быть антитрендом и вернулась в моду. Акцент на комфорт и естественность также сохраняется, поэтому сандалии в наступающую жару станут не только удобным, но и модным элементом гардероба.

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Удобные сандалии на массивной подошве легко впишутся в любой образ, будь то расслабленный повседневный аутфит или рабочий дресс-код. Главное в этом деле — выбрать наиболее универсальную и комфортную модель, которая идеально подходит на все случаи жизни.

«Я рекомендую обращать внимание на сандалии на достаточно высокой платформе — высотой 3-4 сантиметра с широкими перекрестьями. Самыми универсальными станут кожаные сандалии в минималистичном стиле. Цвет может быть любой: и черный, и белый, и бежевый, и даже яркий. Также в тренде объемная, слегка надутая кожа, когда перемычки на сандалиях слегка объемные, мягкие. Может быть, замечали, сейчас актуальны такие стеганые сумки-подушки. Вот такие же мягкие сандалии также актуальны», — рассказала в комментарии для «Слово и Дело» стилист Ольга Ким.

Если традиционные модели вам не подходят, стилист рекомендует рассмотреть клоги, также остающиеся в тренде — своеобразные сандалии, которые сделаны из замши. Их отличительная черта — закрытый носок и отсутствие задника.

«Клоги — это удобные, комфортные шлепанцы, которые классно впишутся в бохо-стиль и в расслабленные кэжуал-аутфиты. Однако клоги относятся к более расслабленному стилю, например, с офисным образом они не будут сочетаться. Также их не надеть со строгим платьем. Наоборот, сандалии и клоги можно носить с юбкой-макси или с длинным платьем в пол», — подчеркнула стилист.

Не стоит также бояться носить носки с сандалиями. Стилист отмечает: если вы решились на такой образ, придется продумать его целиком. В таком аутфите все детали должны быть оправданы и сочетаться между собой. Лучше всего надевать высокие носки с сандалиями в спортивном стиле. Такую обувь можно сочетать и с нежными юбками-миди с цветочным принтом, и с шортами-бермудами, и с брюками в спортивном стиле.