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Какую одежду носить в теплую погоду, чтобы не потеть

Если на коже появляются раздражения от пота, стоит носить свободную одежду из легких дышащих материалов. Подробности об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

Какую одежду носить в теплую погоду, чтобы не потеть
© unsplash.com

«Чтобы избавиться от излишней влаги и бактерий на коже, нужно носить свободную одежду из легких, дышащих материалов, таких как хлопок или лен», – отметила дерматолог.

По словам Саперовой, чтобы предотвратить скопление влаги на коже, следует регулярно пользоваться антиперсперантами. Кроме того, нужно пользоваться специальными кремами или порошками, которые помогут снизить раздражение или предотвратить появление высыпаний.

Одежда из натуральных материалов также поможет уменьшить количество пота на коже. Как советует дерматолог, душ нужно принимать регулярно, особенно после физических упражнений.

Рекомендуется меньше бывать на солнце и в это время пользоваться солнцезащитным кремом, а также пить достаточно воды, сообщает РИАМО.

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