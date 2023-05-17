$80.76+0.7887.57+0.41

Женщина с большой грудью показала правильный способ носить купальник

Популярная блогерша с большим размером груди показала правильный способ носить купальник. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина с большой грудью показала, как носить купальник
© Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом Lrswim продемонстрировала лайфхак, благодаря которому она добилась большей поддержки пышного бюста. На размещенных кадрах женщина перевернула лиф вверх тормашками и надела центральную бретель на шею, после чего завязала оставшиеся лямки на спине и под грудью, тем самым качественнее закрепив плавательный костюм.

Публикация инфлюэнсера, которая стала вирусной и набрала 439 тысяч просмотров, удивила зрителей. «Спасибо, я обязательно попробую», «Супер лайфхак», «Интересный метод!», «Никогда не задумывалась», «Вышло идеально, благодарю», — высказывались многочисленные юзеры в комментариях под постом.

В июле 2022 года другая блогерша раскрыла правильный способ стирки купальников. Кэролайн Соломон из США посоветовала сначала промыть вещь под струей прохладной воды, чтобы избавить ее от песка, хлора и остатков крема для загара. Затем, согласно рекомендациям инфлюэнсерши, необходимо набрать в раковину воды той же температуры и добавить в нее жидкий стиральный порошок для деликатных тканей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий