Летний педикюр 2023: модные тренды с фото
Маникюр — не менее важная часть образа, чем грамотно составленный комплект одежды или комфортная обувь. И мода на дизайн ногтей меняется так же, как и на другие элементы стиля.
"Рамблер" рассказывает и показывает, как быть в тренде летом 2023 года.
Яркость
Не стоит бояться броских оттенков для однотонного маникюра. Летом будут популярны оттенки желтого, зеленого и розового. При этом необязательно использовать только один цвет. Одни ногти можно накрасить одним оттенком, а другие — вторым, даже если он находится в контрасте с первым.
Френч
Нестареющая классика — не только для маникюра, но и для педикюре. Более того, френч может быть не только белым. Этим летом даже предпочтительно делать кончики ногтей цветными, используя все те оттенки, о которых мы говорили чуть выше. Если же дополнить французский маникюр небольшими рисунками, то есть нейл-артом, можно подчеркнуть свою индивидуальность.
Нейл-арт
Такой декор необязательно использовать как дополнение к френчу. Можно сделать рисунки на ногтях основой дизайна. Изобразить допускается что угодно: цветы, сердечки, смайлики. Нейл-арт может быть стилизован под детский рисунок, а может напоминать живописное полотно: никаких ограничений.
Барбикор
Так называют маникюр, главная роль в котором отведена розовому цвету. Он актуализируется благодаря фильму Греты Гервиг. Отдать дань уважения поп-культуре можно с помощью френча, рисунков или даже объемных дизайнов: главное — не забыть о розовом цвете и позволить ему выйти на первый план.
Нюд
Оттенки, приближенные к натуральному цвету ногтя, никогда не перестанут быть актуальными. Такое покрытие всегда смотрится аккуратнее и ухоженнее, чем ногти без маникюра.