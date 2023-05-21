Летний педикюр 2023: модные тренды с фото

Маникюр — не менее важная часть образа, чем грамотно составленный комплект одежды или комфортная обувь. И мода на дизайн ногтей меняется так же, как и на другие элементы стиля.

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"Рамблер" рассказывает и показывает, как быть в тренде летом 2023 года.

Яркость

Не стоит бояться броских оттенков для однотонного маникюра. Летом будут популярны оттенки желтого, зеленого и розового. При этом необязательно использовать только один цвет. Одни ногти можно накрасить одним оттенком, а другие — вторым, даже если он находится в контрасте с первым.

@nailalamode

Френч

Нестареющая классика — не только для маникюра, но и для педикюре. Более того, френч может быть не только белым. Этим летом даже предпочтительно делать кончики ногтей цветными, используя все те оттенки, о которых мы говорили чуть выше. Если же дополнить французский маникюр небольшими рисунками, то есть нейл-артом, можно подчеркнуть свою индивидуальность.

Нейл-арт

Такой декор необязательно использовать как дополнение к френчу. Можно сделать рисунки на ногтях основой дизайна. Изобразить допускается что угодно: цветы, сердечки, смайлики. Нейл-арт может быть стилизован под детский рисунок, а может напоминать живописное полотно: никаких ограничений.

@nailalamode

Барбикор

Так называют маникюр, главная роль в котором отведена розовому цвету. Он актуализируется благодаря фильму Греты Гервиг. Отдать дань уважения поп-культуре можно с помощью френча, рисунков или даже объемных дизайнов: главное — не забыть о розовом цвете и позволить ему выйти на первый план.

@alisa.in

Нюд