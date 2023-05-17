Перечислены самые модные головные уборы на лето

Российская стилистка Ксения Болилая назвала самые модные головные уборы на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

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По словам эксперта, в грядущем жарком сезоне актуальными станут шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки, банданы и панамы. При выборе подобного предмета гардероба необходимо ориентироваться на особенности своего лица. Обладательницам овальной формы подойдут любые головные уборы. Однако девушкам с сердцевидной формой лица лучше присмотреться к шляпам с широкими полями или панамам.

Кроме того, специалистка посоветовала выбирать изделие под цвет своего летнего наряда. Например, для пляжных образов можно подобрать бейсболки ярких цветов, а для повседневных — светлых тонов.