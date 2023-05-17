$79.98+0.8887.16+1.08

Перечислены самые модные головные уборы на лето

Российская стилистка Ксения Болилая назвала самые модные головные уборы на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Перечислены самые модные головные уборы на лето
© Lenta.ru

По словам эксперта, в грядущем жарком сезоне актуальными станут шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки, банданы и панамы. При выборе подобного предмета гардероба необходимо ориентироваться на особенности своего лица. Обладательницам овальной формы подойдут любые головные уборы. Однако девушкам с сердцевидной формой лица лучше присмотреться к шляпам с широкими полями или панамам.

Кроме того, специалистка посоветовала выбирать изделие под цвет своего летнего наряда. Например, для пляжных образов можно подобрать бейсболки ярких цветов, а для повседневных — светлых тонов.

Вдобавок собеседница издания обратила внимание на материал вещи. По ее словам, для лета больше подойдут головные уборы из льна, хлопка, шелка или соломы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий