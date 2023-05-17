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Названы вышедшие из моды популярные вещи

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам популярные вещи, которые вышли из моды в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Названы вышедшие из моды популярные вещи
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от юбок-плиссе.

«Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки-плиссе», — пояснила Абабкова.

Кроме того, немодными оказались джинсы-баллоны (модель джинсов со свободным кроем сверху и слегка зауженными штанинами снизу — прим. «Ленты.ру»). По словам эксперта, данный предмет гардероба был в тренде два года назад. На данный момент он утратил свою актуальность.

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