Названы вышедшие из моды популярные вещи

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам популярные вещи, которые вышли из моды в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!» .

«Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки-плиссе», — пояснила Абабкова.

Кроме того, немодными оказались джинсы-баллоны (модель джинсов со свободным кроем сверху и слегка зауженными штанинами снизу — прим. «Ленты.ру»). По словам эксперта, данный предмет гардероба был в тренде два года назад. На данный момент он утратил свою актуальность.