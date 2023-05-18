Модные луки на лето 2023: стильные образы с фото

Ежегодно в преддверии лета многие женщины устраивают шоппинг, чтобы приобрести актуальные модели вещей на грядущий сезон.

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Совершая покупки, важно ориентироваться на две составляющие – собственное удобство и тренды. Важно помнить, что некоторые ультрамодные вещи подходят далеко не всем. Более того, если вы не чувствуете себя комфортно в одежде, скорее всего она останется лежать мертвым грузом в шкафу.

"Рамблер" выбрал несколько ярких, но лаконичных образов, которые вы можете взять на вооружение летом 2023.

Юбки в пол

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Юбки в пол – один из главных трендов этим летом. Такие модели удачны по многим параметрам. Во-первых, они помогут скрыть недостатки фигуры, во-вторых, носить такие юбки можно, где угодно – и в городе, и на побережье. В-третьих, юбки в пол отличаются комфортом – они не сковывают движения и спасают в жару.

Джинсы бойфренды

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Джинсы бойфренды остаются на пике популярности уже не первый год. Стилисты рекомендуют девушкам почаще заглядывать в гардероб своих вторых половинок. Или же искать такие джинсы в мужских отделах. Стилизовать их можно, как угодно – данная модель будет одинаково хорошо смотреться с лаконичной белой майкой и с оверсайз-пиджаком. Обувь также может быть любая: от массивных кроссовок до элегантных лодочек.

Корсеты

Соцсети

Корсеты – одна из тех вещей, которые можно внедрять в свои образы совершенно по-разному. Одни модницы надевают под них рубашки и платья, другие носят корсеты на голое тело со спортивными брюками и шпильками.

Вязаные вещи

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Из вязаных вещей можно собрать тотал-лук, а можно ограничиться небольшим аксессуарам. В любом случае вы будете в тренде. Плюс такой одежды в том, что она отлично подходит для жаркой погоды.

Тотал-деним

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