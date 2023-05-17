Как правильно определить тип фигуры и какой гардероб подобрать

Тип фигуры — это особенность строения человеческого тела и соотношение его пропорций. Умение определить свой тип фигуры помогает подобрать подходящую одежду, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки фигуры. В беседе со стилистом-имиджмейкером «Лента.ру» выяснила, в чем состоят особенности каждого силуэта, как узнать свой тип фигуры и какие элементы одежды стоит добавить в образ, чтобы сделать его эффектным и сбалансированным одновременно.

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Какие типы фигуры существуют

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В беседе с «Лентой.ру» стилист-имиджмейкер Анна Табакова рассказывает, что стандартная классификация включает в себя шесть типов фигур у женщин.

1. «Песочные часы», или Х-образный силуэт

Тип фигуры «песочные часы» считается негласным идеалом, к которому стараются подогнать остальные типы, объясняет Табакова. Стилистка отмечает, что при наборе веса у женщин с таким силуэтом килограммы распределяются равномерно, а талия сохраняется.

Это золотое сечение — как овальная форма лица в макияже, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

При этом специалистка подчеркивает, что обладательницам такой фигуры тоже необходимо следовать нескольким правилам.

«Стройным важно соблюдать баланс, не утяжелять одну из зон и не нарушать пропорции талии, груди и бедер», — рассказывает Табакова.

Женщинам с такой фигурой она советует не скрываться за мешковатой одеждой.

Полным «песочным часам», в свою очередь, не рекомендуется выбирать жесткие или, наоборот, слишком мягкие и тонкие ткани. «Лучше отдавать предпочтение тканям средней плотности и струящимся», — объясняет имиджмейкер.

платья футляры;

юбки и платья с запахом;

вещи, которые позволят сделать акцент на талии. Фасоны, которые подойдут «песочным часам»:

2. «Груша», или «треугольник»

Тип фигуры «груша» отличают округлые бедра и женственные формы. Плечи у женщин с такой фигурой могут быть прямыми или покатыми, при этом они всегда уже бедер.

Наличие округлых бедер у «груши» всегда есть, даже без лишнего веса, талия может быть ярко выражена и не очень, но всегда имеется, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

Обладательницам ярко выраженного типа фигуры «груша» Анна Табакова советует с помощью правильно подобранной одежды расширить плечи, сделать акцент на талии и сузить бедра.

широкий вырез ворота;

акцентные украшения и фактурные ткани в верхней части тела;

«спокойный» низ из гладких тканей, без активного принта и декора. Фасоны, которые подойдут «груше»:

«Грушам» Табакова советует надевать наверх светлую одежду, а низ делать темнее: пастельные оттенки зрительно расширяют силуэт, а темные, наоборот, сужают.

3. «Перевернутый треугольник»

Главная особенность такого типа фигуры — плечи заметно шире бедер. При этом плечи могут быть прямыми и острыми, а бедра, наоборот, округлыми.

Обладательницам фигуры типа «перевернутый треугольник» стилист Анна Табакова рекомендует делать акцент на нижней части тела, чтобы соблюдать баланс.

пышные юбки;

юбки и платья А-силуэта;

брюки палаццо;

штаны карго;

активные фактуры и принты в нижней части тела. Фасоны, которые подойдут «перевернутому треугольнику»:

Табакова советует обладательницам такого силуэта акцентировать внимание на нижней части тела, при этом делать верх более лаконичным.

Хорошо визуально убирает объем [с верхней части тела] асимметрия, рубашки. Футболки стилизуйте, чтобы одно плечо было закрыто, также сейчас актуальны топы с лямками разной ширины, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

Кроме того, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» стилистка предлагает визуально сужать плечи с помощью цвета: например, надевать светлый топ и более темный жакет.

4. «Яблоко»

Ключевые особенности этого типа фигуры — отсутствие линии талии, пышная грудь. Имиджмейкер Анна Табакова отмечает, что «яблоко», как и «песочные часы», делится на стройное и полное.

Полное «яблоко» легко определить: при наборе веса все уходит в живот. Он округлый, начинается под грудью. При этом ноги у обладательниц такого типа фигуры остаются длинными и стройными.

По словам специалистки, женщинам с таким типом силуэта лучше не носить ремень, поскольку он делает акцент на животе.

блузы и рубашки с V-образным вырезом;

платья средней длины;

мягкие ткани и ткани средней плотности;

двухслойная одежда. Фасоны, которые подойдут «яблоку»:

Лучший элемент в гардеробе [для женщин с фигурой «яблоко»] — это платья, причем средней длины, чтобы показать ножки, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

Чтобы визуально сузить верх, женщинам с фигурой «яблоко» Табакова советует выбирать вертикальную коррекцию: светлый топ и более темный жакет или кардиган в расстегнутом виде. «Вообще, два слоя — это ваш лучший инструмент», — добавляет стилист.

А вот стройное «яблоко» визуально сложно определить. Главная отличительная черта этого типа фигуры — живот начинается от линии ребер. Талия даже у стройного «яблока» не выражена, но ее можно создать с помощью правильно подобранной одежды, объясняет Анна Табакова.

Фасоны, которые подойдут стройному «яблоку»: платья прямого кроя;

брюки или юбки с посадкой на талии;

объемный низ и не обтягивающий ве

5. «Прямоугольник»

Для типа фигуры «прямоугольник» характерны равные по объему грудь и бедра, слабо выраженная или совсем не выраженная талия, острые линии тела. Анна Табакова отмечает, что телосложение у представительниц этого типа фигуры, как правило, более атлетичное, чем у «песочных часов».

Такие девушки часто бывают невысокого роста и фигурой напоминают подростка, [у них] не выражены ягодицы и грудь, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

короткие платья прямого кроя;

одежда из плотных тканей (мягких лучше избегать);

одежда приталенного кроя;

пояса. Фасоны, которые подойдут «прямоугольнику»:

«Еще, наверное, это единственные девушки, на которых идеально сидят джинсы скинни», — добавляет имиджмейкер.

6. «Стройная колонна»

К такому типу фигур относят женщин ростом от 172 сантиметров с тонкими конечностями. По описанию этот силуэт похож на «прямоугольник», но его главное отличие — высокий рост. Обладательницам такого типа фигуры имиджмейкер советует не выбирать прямые силуэты платьев — они сделают фигуру еще более угловатой.

«Можно носить любую длину, если не стоит задача уменьшить рост», — объясняет Анна Табакова.

брюки кюлоты;

брюки палаццо;

классические прямые брюки;

джинсы бойфренды;

многослойность в образе;

монохромная одежда. Фасоны, которые подойдут «стройным колоннам»:

Стилистка также обращает внимание на то, что черные джинсы-скинни или легинсы девушкам с таким типом фигуры лучше носить с удлиненным, более объемным верхом.

Как определить свой тип фигуры

«Есть общие правила для определения типа фигуры, по которым можно выяснить свой и подобрать одежду, следуя рекомендациям», — рассказывает стилист-имиджмейкер Анна Табакова.

Для того чтобы самостоятельно типировать свою фигуру, следует измерить объемы тела.

объем груди (по самой выступающей точке);

объем талии (по самой узкой части);

объем бедер (по самой выступающей точке). Какие части тела нужно измерить:

При измерении объемов не следует втягивать живот — тело должно находиться в естественном, расслабленном положении

Как определить тип фигуры по меркам

1. Если грудь и бедра примерно равны, а талия меньше них на 20-30 сантиметров, то фигура приближена к «песочным часам».

2. Если по объему грудь меньше бедер, талия хорошо видна, а плечи узкие — это тип фигуры «груша».

3. Если грудь и бедра примерно равны по объему, а талия сильно не выражена — это «прямоугольник».

4. Если по параметрам тип фигуры похож на «прямоугольник», но рост при этом больше 172 сантиметров — это «стройная колонна».

5. Если грудная клетка объемнее бедер, а плечи широкие (Т-образная фигура) — это «перевернутый треугольник».

6. Если по объему больше выделяется грудь, талия или живот, а ноги при этом худые — это тип фигуры «яблоко».

На что обращать внимание при выборе одежды под тип фигуры

Анна Табакова отмечает, что в поисках гардероба не стоит строго ориентироваться только на тип фигуры. Основная задача этой классификации — помочь лучше понять свою анатомию, определить, стоит ли делать акцент на верхней или нижней части тела.

Мы все разные. Если поставить рядом десять девушек одного типа фигуры, они все равно будут отличаться, и работать с ними нужно будет по-разному. Одна будет считать определенную часть тела недостатком, а другая — гордиться ею, — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.

«Важную роль играет рост — при одном типе фигуры и разном росте акценты будут расставлены по-разному», — обращает внимание имиджмейкер.

От роста может зависеть и выбор прически: например, высокий пучок подойдет миниатюрным девушкам, так как будет дополнительно вытягивать фигуру.

Анна Табакова также подчеркивает, что каждый тип фигуры может иметь разную линейность. По ее словам, это важно учитывать при выборе фасона и плотности ткани.

Своим любимым инструментом в работе имиджмейкер Анна Табакова называет цвет. По ее словам, с помощью разных оттенков можно скорректировать любую фигуру, рост, а также омолодить и освежить образ буквально за секунду.

Если учитывать все особенности внешности, то образ будет гармоничным, будет усиливать вашу красоту, а не перебивать ее, — — Анна Табакова, стилист-имиджмейкер.