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Россиянкам назвали портящие внешний вид вещи на фото

Модный фотограф Анастасия Белова назвала россиянкам портящие внешний вид вещи на снимках. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Россиянкам назвали портящие внешний вид вещи на фото
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка призвала не надевать на съемку массивные блестящие украшения и вещи с мелким контрастным принтом. «Если собираешься фотографироваться, выбирай однотонные предметы гардероба базовых, благородных цветов, которые тебе подходят. Так образ сразу станет элегантнее», — посоветовала она.

Кроме того, в списке оказались обтягивающие джинсы, юбки-плиссе и изделия, оформленные рюшами и оборками. По мнению Беловой, данные предметны гардероба подчеркивают несовершенства фигуры и нарушают ее пропорции.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала избегать одежды, которая быстро мнется, а также чрезмерной объемной и не соответствующей размеру. Подобные изделия смотрятся на снимках неуклюже и громоздко, считает эксперт.

В июле 2022 года полная модель из Лондона, Великобритания, Изабелла (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике. Так, на размещенных кадрах талия кажется стройной, а рельеф кожи — менее выраженным. Для того чтобы добиться такого результата, британка встала, скрестив ноги, одну руку положила на бедро, другую подняла к волосам. Кроме того, визуально стройнее ее сделал загар.

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