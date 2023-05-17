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Какие кроссовки носит Кейт Мидллтон?

Вчера принцесса Уэльская посетила фонд Dame Kelly Holmes Trust, чтобы отметить Неделю осведомлённости о психическом здоровье. Эта благотворительная организация оказывает поддержку молодым людям с помощью наставничества программ по улучшению благосостояния. Для этого визита Кейт включила «летний режим» и надела солнечно-жёлтый блейзер с брюками. Пиджак от одного из любимых британских уличных брендов LK Bennett она сочетала с белой футболкой в рубчик и брюками с высокой посадкой цвета слоновой кости от Alexander McQueen, подпоясанными кожаным ремнём.

Какие кроссовки носит Кейт Мидллтон
© Mainstyle

Принцесса участвовала сразу в нескольких мероприятиях и поэтому выбрала пару практичных спортивных белых кроссовок от Veja. Кейт уже давно является поклонницей кроссовок Esplar из кожи и замши, которые производятся в Бразилии в соответствии с этическими нормами. Резиновая подошва добывается в тропических лесах Амазонии, а также изготавливается из сахарного тростника и переработанного EVA (этиленвинилацетата), в то время как внутренняя подкладка сделана из органического хлопка и переработанных пластиковых бутылок.

У французского бренда впечатляющий фан-клуб среди знаменитостей, в их числе Эмма Уотсон и Эмили Ратаковски, которые помогли экологичному бренду стать известным с момента его запуска в 2004 году. Меган, герцогиня Сассекская, также носила эти кроссовки во время королевского тура по Австралии, выбрав Esplar белого цвета с чёрными акцентными деталями.

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