Какие кроссовки носит Кейт Мидллтон?

Вчера принцесса Уэльская посетила фонд Dame Kelly Holmes Trust, чтобы отметить Неделю осведомлённости о психическом здоровье. Эта благотворительная организация оказывает поддержку молодым людям с помощью наставничества программ по улучшению благосостояния. Для этого визита Кейт включила «летний режим» и надела солнечно-жёлтый блейзер с брюками. Пиджак от одного из любимых британских уличных брендов LK Bennett она сочетала с белой футболкой в рубчик и брюками с высокой посадкой цвета слоновой кости от Alexander McQueen, подпоясанными кожаным ремнём.

© Mainstyle

Принцесса участвовала сразу в нескольких мероприятиях и поэтому выбрала пару практичных спортивных белых кроссовок от Veja. Кейт уже давно является поклонницей кроссовок Esplar из кожи и замши, которые производятся в Бразилии в соответствии с этическими нормами. Резиновая подошва добывается в тропических лесах Амазонии, а также изготавливается из сахарного тростника и переработанного EVA (этиленвинилацетата), в то время как внутренняя подкладка сделана из органического хлопка и переработанных пластиковых бутылок.