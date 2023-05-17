Стилисты назвали 5 идеальных летних платьев, которые всегда будут в тренде
Есть несколько моделей платьев, которые будут радовать из сезона в сезон, независимо от трендов.
Стилисты marieclaire.ru составили список из пяти платьев, к которым стоит присмотреть этим летом.
Платье-комбинация – это модель всех времён, сезонов и народов. Сочетать его можно с босоножками или сандалиями, кроссовками, ковбойскими ботильонами.
Платье-рубашка отлично сочетается с открытыми босоножками или лодочками, ботинками или кроссовками.
Чайное платье с мелким цветочным принтом можно надеть с босоножками. Тогда образ получится элегантным и вечерним. Если добавить кроссовки, то платье получится носить в повседневной жизни.
Платье-сарафан можно носить не только соло, но и в паре с футболками и даже с брюками, джинсами.
Лаконичные трикотажные модели очень практичны. В этом случае нужно выбирать платье из плотной ткани, которое не будет просвечивать и подчёркивать недостатки.