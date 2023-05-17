Названы главные ошибки при выборе нижнего белья

Россиянкам раскрыли главные ошибки при выборе нижнего белья
Профессиональный брафиттер Светлана Кулакова раскрыла россиянкам главные ошибки при выборе нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания «Фонтанка».
Эксперт рассказала, что данный предмет гардероба необходимо подбирать с учетом индивидуальных анатомических особенностей, в частности, обращать внимание на размер груди, обхват спины и рост.
«Белье, которое представлено в массмаркете, не совсем соответствует анатомическим особенностям русских женщин», — заявила она.
В первую очередь при покупке бюстгальтера нужно обращать внимание на расположение косточек. По словам Кулаковой, китайские производители ориентируются на узкое основание груди у женщин. «У нас широкое основание груди, даже если она небольшая. В таком бюстгальтере косточка будет ложиться прямо на молочную железу и травмировать ее», — объяснила специалистка и отметила, что это может привести к уплотнениям в молочной железе.
Кроме того, по наблюдениям Кулаковой, многие женщины носят бюстгальтеры, оформленные маленькими чашками и свободной корсетной частью. «Когда чашка тесная, нарушается кровообращение и лимфоток. А если корсетная часть слабая, то грудь начинается выпрыгивать. В таких условиях она начинает опускаться», — предупредила собеседница издания.
В апреле стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые трендовые модели бюстгальтеров. Специалист рассказала, что сейчас в моде преобладают комфорт и натуральность. В связи с этим среди актуальных вариантов она отметила бра в спортивном стиле.