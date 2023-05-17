Модный шок Канн-2023: самые удачные и неудачные наряды

Открытие 76-го Каннского международного кинофестиваля удивило модными провалами, и всего несколькими удачными образами. Наряды звезд оценил для «Комсомольской правды» стилист Анвар Очилов.

Каннский кинофестиваль открылся 16 мая на Лазурном берегу во Франции. Он продлится до 27 мая и станет первым в истории, который пройдет при президенте-женщине - продюсере из Германии Айрис Кноблох, сменившей на этом посту журналиста и общественного деятеля Пьера Лескюра. Председателем жюри основного конкурса 2023 года избран режиссер Рубен Эстлунд. В рамках фестиваля в Каннах за награду будет бороться 21 фильм из разных стран.

Видео дня

Модные провалы

В этом году многие звезды, вышедшие на красную дорожку фестиваля, неприятно удивили своих поклонников откровенно неудачным выбором образов и подбором нарядов.

В частности, 77-летняя Хелен Миррен пришла на красную дорожку в голубом платье от Del Core и с волосами оттенка наряда. При этом ее образ подвергся резкой критике как со стороны поклонников, так и со стороны стилистов.

«Ужасно просто все. Главное - цвет ей не идет. И оттенок больше подходит к пижамным нарядам, а не к вечерним платьям. Если бы платье было насыщенного бордового, черного, зеленого цвета, то смотрелось бы иначе», - констатировал Анвар Очилов.

Ошиблась с платьем и 79-летняя Катрин Денев. По мнению стилиста, из-за плохого кроя актриса выглядит «сутулой», а квадратный силуэт полностью испортил ее фигуру.

«Очень удачные и актуальные цвет волос, укладка, макияж. Но одна важная деталь – неудачно сшитое платье и впечатление испорчено», - заметил он.

Неприятно поразил фанатов и 59-летний Джонни Депп, который очень сильно поправился. А 43-летняя блогер и экс-участница «Дома-2»Виктория Боня «стала самой пернатой на дорожке». Ее платье с перьями от Ziad Nakad, по мнению Анвара Очилова, больше подходит для карнавала или тематической вечеринки, но не для открытия Каннского фестиваля.

Удачные образы

Однако были на красной дорожке и удачные образы. В частности, Анвар Очилов положительно оценил наряд 53-летней Умы Турман, которая пришла с 21-летним сыном Левоном Роэном Турман-Хоуком.

Ума Турман была в платье от Dior, и несмотря на то, что его раскритиковали за «мятость», по мнению стилистов, образ выдержан безупречно.

«Тренд 2023 года на натуральность и естественность во всей красе – макияж сделан так, чтобы остаться «невидимым» и подчеркнуть черты лица, убрать недостатки кожи. Отличное сочетание пудрового оттенка платья с красной накидкой. Чокер – актуально», - считает Очилов.

Отличным оказалось и корсетное платье, которое надела на церемонию открытия

Мерьем Узерли.

«Безупречный крой – летящее платье принцессы. Лучший образ красной дорожки. Есть все: немного пикантности, максимум женственности и элегантности»,- пояснил стилист.