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Александр Рогов назвал самую модную летнюю обувь

До июня остались считаные дни, а значит, ваш летний гардероб уже должен быть во всеоружии. К счастью, не оплошать и подготовиться к теплому сезону с умом подписчикам в своем Telegram-канале помогает Александр. Сегодня всеми любимый стилист рассказал о неожиданном тренде ближайших месяцев, который вернулся к нам из прошлого. Итак, встречайте: на пике популярности — сандалии. Причем, судя по совету Рогова, чем больше они будут похожи на обувь вашего дедушки, тем лучше. Не бойтесь экспериментов, массивных моделей и даже носков!

Рогов назвал самую модную летнюю обувь
© Super.ru

«Эта подборка для тех, у кого остались "сандалии деда" с прошлых сезонов. Не торопитесь их выбрасывать, в этом сезоне они снова актуальны! Они легко интегрируются в минималистичные луки, а также вписываются в смелые и эклектичные образы! Носите на босу ногу или с носками/гольфами!» — поделился модной находкой Рогов. А вот и референсы от стилиста и фото с Недель мод, недавно прошедших в столицах мира, — воодушевляйтесь и отправляйтесь на шопинг (или в гости к любимому дедуле).

Дополняйте свои весенне-летние образы другими модными находками Рогова и будьте на высоте! Прочитайте про самые стильные и удобные туфли, трендовую сумку мечты и невероятно изящное украшение, которое должно быть у каждой в этом сезоне.

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