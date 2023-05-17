Рогов назвал самую модную летнюю обувь

«Эта подборка для тех, у кого остались "сандалии деда" с прошлых сезонов. Не торопитесь их выбрасывать, в этом сезоне они снова актуальны! Они легко интегрируются в минималистичные луки, а также вписываются в смелые и эклектичные образы! Носите на босу ногу или с носками/гольфами!» — поделился модной находкой Рогов. А вот и референсы от стилиста и фото с Недель мод, недавно прошедших в столицах мира, — воодушевляйтесь и отправляйтесь на шопинг (или в гости к любимому дедуле).