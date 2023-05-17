Александр Рогов назвал самую модную летнюю обувь
До июня остались считаные дни, а значит, ваш летний гардероб уже должен быть во всеоружии. К счастью, не оплошать и подготовиться к теплому сезону с умом подписчикам в своем Telegram-канале помогает Александр. Сегодня всеми любимый стилист рассказал о неожиданном тренде ближайших месяцев, который вернулся к нам из прошлого. Итак, встречайте: на пике популярности — сандалии. Причем, судя по совету Рогова, чем больше они будут похожи на обувь вашего дедушки, тем лучше. Не бойтесь экспериментов, массивных моделей и даже носков!
«Эта подборка для тех, у кого остались "сандалии деда" с прошлых сезонов. Не торопитесь их выбрасывать, в этом сезоне они снова актуальны! Они легко интегрируются в минималистичные луки, а также вписываются в смелые и эклектичные образы! Носите на босу ногу или с носками/гольфами!» — поделился модной находкой Рогов. А вот и референсы от стилиста и фото с Недель мод, недавно прошедших в столицах мира, — воодушевляйтесь и отправляйтесь на шопинг (или в гости к любимому дедуле).
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