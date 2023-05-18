3 главные ошибки при выборе бюстгальтера

Почти у каждой женщины в гардеробе есть бюстгальтер, который она носит уже не один год. Но удобно и красиво не равно безопасно. Профессиональный брафиттер (эксперт по подбору бюстгальтеров) Татьяна Соколова в разговоре с «Фонтанкой» назвала самые распространенные ошибки, которые совершают женщины при покупке бюстгальтера.

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Опираясь на личную статистику, эксперт отметила, что 90% элементарно не знают размера своей груди, поэтому начать поход в магазин нужно как минимум с определения своих параметров.

«Когда чашка тесная, нарушается кровообращение и лимфоток. А если корсетная часть слабая, то грудь начинает выпрыгивать. Она ведь имеет вес — нужна хорошая поддержка. В таких условиях она начинает опускаться. Мы должны подобрать белье так, чтобы сохранять грудь и ее здоровье как можно дольше», — высказалась эксперт.

Кроме того, не все понимают, что грудь дает нагрузку на позвоночник.

«Бюстгальтер — это как гамак для нашей груди, который ее приподнимает, держит, фиксирует и снимает часть нагрузки со спины», — объяснила Соколова.

При его подборе нужно делать упор не на бретели, а на корсетную часть — она должна сидеть плотно и не врезаться в тело. Лямки отрегулировать легче.

При подборе бюстгальтера также важно обращать внимание на расположение косточек. Эксперт отметила, что белье, которое представлено в массмаркете, зачастую не соответствует анатомическим особенностям русских женщин:

«Китайские производители шьют в основном на узкое основание груди. В таком бюстгальтере косточка будет ложиться прямо на молочную железу и травмировать ее», — а это может привести к уплотнениям.