Модные цвета лета 2023: трендовые оттенки для одежды и аксессуаров

Летом одеваться красиво и в соответствии с трендами гораздо удобнее, чем зимой. У женщин есть большой выбор нарядов, тканей и обуви. Кроме того, к каждому образу можно подобрать соответствующие аксессуары, которые не будут скрыты под слоями одежды.

“Рамблер” рассказывает о самых трендовых цветах лета 2023, которые стоит внедрить в свой гардероб.

Барвинок

Барвинок — он же very pery был цветом 2022 года по версии Pantone, но и сейчас не сдает позиции. Цвет назван в честь растения, цветки которого приобретают лилово-голубой оттенок. Летом он идеально впишется в гардероб и будет сочетаться с другими пастельными цветами, а также с черными аксессуарами. Если вы не любите эксперименты с одеждой, можно купить сумку или обувь этого цвета.

Металлик

Одежда, обувь и аксессуары золотого и серебряного цвета буквально захватили масс-маркет и страницы модных блогеров в социальных сетях. Не бойтесь экспериментировать с металликом в одежде, но помните, что такой цвет можно нанести только на плотные ткани. Если вы живете в теплом городе, то лучше подобрать аксессуары этого цвета и дополнять ими образы из натуральных тканей.

Розовый

Прошлогодняя фуксия немного сдала позиции и на показы буквально ворвался нежно-розовый в преддверии фильма про Барби. Выбирайте любую одежду розового цвета. Даже если вы приверженец базовых образов, рассмотрите покупку розовой футболки или джинс. Эти вещи впишутся в любой гардероб. Дополнять вещи розового цвета можно серым, голубым, коричневым и даже зеленым — на что хватит вашей фантазии.

Мятный