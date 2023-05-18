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Adidas обругали в сети за мужчину в женском купальнике на рекламном фото

Спортивный бренд Adidas представил новую рекламу женской коллекции пляжной одежды и подвергся критике со стороны покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Adidas обругали в сети за мужчину в женском купальнике на рекламном фото
© Lenta.ru

Речь идет о промофотографии, на которой мужчина позирует в слитном купальнике с ярким принтом. Известно, что дизайн плавательного костюма, который входит в женскую линейку, разработал южноафриканский дизайнер Рич Мниси. На размещенном кадре манекенщик запечатлен на белом фоне с заплетенными в косы волосами. Его также засняли в мини-платье.

Пользователи сети обругали компанию за упомянутую рекламу, несмотря на то, что представители марки не уточнили гендерную идентичность участника фотосессии. «С каких пор женские купальники идут с выпуклостью в районе промежности? Я не понимаю, зачем компании сами ставят себя в такое положение. Могли бы просто сказать, что данный купальник — модели унисекс», — возмутилась активистка за права женщин Райли Гейнс в соцсетях.

«Adidas запустил новую линейку женских купальников, в рекламе которой снимается мужчина, я в шоке», «Кто говорит крупным корпорациям, что такие съемки — хорошая идея?», «Кажется, в мире не осталось ни одной адекватной марки», «Ничто так не продает женский купальник, как волосатая мужская грудь», «Просто взгляните на эту женственную выпуклость», — возмущались также юзеры.

В июне традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам журналистки Марты Сундак, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года.

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