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Что носить летом 2023: модные тренды в одежде

Метеорологи предрекли планете пять самых жарких лет. Одной из главных проблем летом может стать одежда — не вся она подходит под очень жаркую погоду, а в больших городах в купальнике ходить не получится. Конечно, если вы не Джулия Фокс.

Что носить летом 2023: модные тренды в одежде
© legion-media.ru

Для тех, кто пока не знает, как совместить жару и моду в городе, “Рамблер” подготовил гид по трендам лета 2023. Их можно легко интегрировать в городскую среду и подобрать одежду из легких и натуральных тканей.

Прозрачные и сетчатые ткани

Обратите внимание на одежду из сетки и прозрачных тканей — они придадут образу индивидуальность и не будут сковывать движения в жару. Цвет и формат сетки или прозрачной ткани ограничивается только вашей фантазией. Выбирайте модели базовых цветов, из неона или со стразами. В любом случае попадете в точку. Носите их с облегающими платьями, топами, лосинами или велосипедками. Также можно надевать однотонное нижнее белье, если не стесняетесь приковывать взгляды.

Тюль

Модные дизайнеры на показах интегрировали в образы тюль в различных вариациях. Теперь его можно носить не только в платьях, но и делать детали из тюля для разных вещей. В масс-маркете уже можно найти футболки и джинсы со знаковыми деталями. А если вам хочется почувствовать себя принцессой, смело надевайте пышную юбку. Сгладить градус нарядности помогут классические лодочки, грубые ботинки и однотонная футболка.

Модные луки на лето 2023: стильные образы с фото

Банты

В новых коллекциях мы увидели различные вариации бантов. И они были не только на волосах, как это привыкли делать многие. Бант может быть брошью или деталью образа. Например, в качестве украшения на джинсах, юбке или платье. Добавляйте в ваш образ банты, они могут быть небрежными или идеально ровными и из разных тканей и фактур. Так, например, на одном из показов представили бант из кожи. Так что не ограничивайте свою фантазию.

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