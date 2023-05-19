Что носить летом 2023: модные тренды в одежде
Метеорологи предрекли планете пять самых жарких лет. Одной из главных проблем летом может стать одежда — не вся она подходит под очень жаркую погоду, а в больших городах в купальнике ходить не получится. Конечно, если вы не Джулия Фокс.
Для тех, кто пока не знает, как совместить жару и моду в городе, “Рамблер” подготовил гид по трендам лета 2023. Их можно легко интегрировать в городскую среду и подобрать одежду из легких и натуральных тканей.
Прозрачные и сетчатые ткани
Обратите внимание на одежду из сетки и прозрачных тканей — они придадут образу индивидуальность и не будут сковывать движения в жару. Цвет и формат сетки или прозрачной ткани ограничивается только вашей фантазией. Выбирайте модели базовых цветов, из неона или со стразами. В любом случае попадете в точку. Носите их с облегающими платьями, топами, лосинами или велосипедками. Также можно надевать однотонное нижнее белье, если не стесняетесь приковывать взгляды.
Тюль
Модные дизайнеры на показах интегрировали в образы тюль в различных вариациях. Теперь его можно носить не только в платьях, но и делать детали из тюля для разных вещей. В масс-маркете уже можно найти футболки и джинсы со знаковыми деталями. А если вам хочется почувствовать себя принцессой, смело надевайте пышную юбку. Сгладить градус нарядности помогут классические лодочки, грубые ботинки и однотонная футболка.
Банты
В новых коллекциях мы увидели различные вариации бантов. И они были не только на волосах, как это привыкли делать многие. Бант может быть брошью или деталью образа. Например, в качестве украшения на джинсах, юбке или платье. Добавляйте в ваш образ банты, они могут быть небрежными или идеально ровными и из разных тканей и фактур. Так, например, на одном из показов представили бант из кожи. Так что не ограничивайте свою фантазию.