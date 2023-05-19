Что носить летом 2023: модные тренды в одежде

Метеорологи предрекли планете пять самых жарких лет. Одной из главных проблем летом может стать одежда — не вся она подходит под очень жаркую погоду, а в больших городах в купальнике ходить не получится. Конечно, если вы не Джулия Фокс.

Для тех, кто пока не знает, как совместить жару и моду в городе, “Рамблер” подготовил гид по трендам лета 2023. Их можно легко интегрировать в городскую среду и подобрать одежду из легких и натуральных тканей.

Прозрачные и сетчатые ткани

Обратите внимание на одежду из сетки и прозрачных тканей — они придадут образу индивидуальность и не будут сковывать движения в жару. Цвет и формат сетки или прозрачной ткани ограничивается только вашей фантазией. Выбирайте модели базовых цветов, из неона или со стразами. В любом случае попадете в точку. Носите их с облегающими платьями, топами, лосинами или велосипедками. Также можно надевать однотонное нижнее белье, если не стесняетесь приковывать взгляды.

Тюль

Модные дизайнеры на показах интегрировали в образы тюль в различных вариациях. Теперь его можно носить не только в платьях, но и делать детали из тюля для разных вещей. В масс-маркете уже можно найти футболки и джинсы со знаковыми деталями. А если вам хочется почувствовать себя принцессой, смело надевайте пышную юбку. Сгладить градус нарядности помогут классические лодочки, грубые ботинки и однотонная футболка.

Банты