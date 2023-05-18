Джинсы-скинни и обтягивающие синтетические блузки портят фигуру женщинам старше 40 лет. Об этом изданию "А теперь внимание!" рассказала стилист и имиджмейкер Мария Абабкова.

Перечисляя одежду, которую лучше не носить после 40 лет, эксперт прежде всего назвала джинсы-скинни, а также блузки и кофты из синтетических материалов. По ее словам, брюки такой модели и рукава длины три четверти, "которые еле на руку натягиваются", при маленьком росте, большой груди и животе смотрятся плохо.

Помимо этого, Абабкова обратила внимание на то, что юбки до середины колена давно вышли из моды. Не стоит также носить платья в сочетании с ветровкой.

Что касается летней обуви, то стоит избегать моделей с большим количеством металлизированных деталей и перфорацией. Это относится в том числе к чешкам.