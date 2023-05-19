Стилист Лисовец перечислил актуальные варианты украшений
Актуальные варианты украшений перечислил в новой статье на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. В преддверии лета он посоветовал россиянкам носить массивные кольца, браслеты и чокеры, украшения в виде цветов, стильно обыгранный жемчуг, крупные моносерьги, длинные и ассиметричные серьги, а также броши, которыми, к примеру, можно закалывать пиджак.
«Заведите новую шкатулку и положите туда только те украшения, которые говорят о вашей современности сегодня», — призвал эксперт.
Лисовец подчеркнул, что невозможно выглядеть модно с подвеской в виде знака Зодиака на шее, перепутавшейся с тонкой золотой цепочкой, или с украшениями, инкрустированными полудрагоценными камнями-оберегами.
«Серьги с вашим камнем по лунному календарю, может, и привнесут благополучие в вашу жизнь, но точно не сделают модным ваш внешний вид», — заявил он.