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Торчащие из-под юбок стринги стали трендом в 2023 году

Юбки с имитацией торчащих трусов-стрингов стали трендом у знаменитостей в 2023 году. Соответствующий материал публикует Instyle.

Торчащие из-под юбок стринги стали трендом в 2023 году
© Lenta.ru

Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов. Отмечается, что данный предмет гардероба был особенно актуален в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулся в моду. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

Модный эксперт Эмили Киркпатрик связывает растущую популярность упомянутой вещи с общим трендом на нарочитую сексуальность.

«Сейчас ткань, которая имитирует стринги, украшают блестками или другой фурнитурой, чтобы обратить на них особенное внимание. Так, например, произошло с юбкой [бренда] Jacquemus», — добавила собеседница издания.

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