Торчащие из-под юбок стринги стали трендом в 2023 году

Юбки с имитацией торчащих трусов-стрингов стали трендом у знаменитостей в 2023 году. Соответствующий материал публикует Instyle .

Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов. Отмечается, что данный предмет гардероба был особенно актуален в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулся в моду. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид.