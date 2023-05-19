5 способов сделать образ более стильным

Выглядеть стильно можно, не прилагая больших усилий и не тратя много денег. Достаточно разбавить образ небольшой яркой деталью. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

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«Яркий цветной аксессуар, предмет гардероба или обуви – один из способов сделать образ более стильным», – сказала эксперт.

Второй способ – дополнить наряд необычными колготками. По словам Граковой, в текущем сезоне появилось много новинок – каждая найдет себе вещь по вкусу.

Кроссовки помогут освежить образ в любой ситуации. Существует множество вариаций этой обуви, отметила стилист, – важно, чтобы девушка нашла пару, подходящую именно ей.

Четвертый способ – акцент на макияж. Например, яркая помада или стрелки способны вытянуть даже самый скучный образ.

Один необычный аксессуар, и девушка будет в центре внимания – это пятый способ, который поможет сделать наряд более стильным.