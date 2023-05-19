$80.04-0.7386.50-1.08

5 способов сделать образ более стильным

Выглядеть стильно можно, не прилагая больших усилий и не тратя много денег. Достаточно разбавить образ небольшой яркой деталью. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

5 способов сделать образ более стильным
© РИА "ФедералПресс"

«Яркий цветной аксессуар, предмет гардероба или обуви – один из способов сделать образ более стильным», – сказала эксперт.

Второй способ – дополнить наряд необычными колготками. По словам Граковой, в текущем сезоне появилось много новинок – каждая найдет себе вещь по вкусу.

Кроссовки помогут освежить образ в любой ситуации. Существует множество вариаций этой обуви, отметила стилист, – важно, чтобы девушка нашла пару, подходящую именно ей.

Четвертый способ – акцент на макияж. Например, яркая помада или стрелки способны вытянуть даже самый скучный образ.

Один необычный аксессуар, и девушка будет в центре внимания – это пятый способ, который поможет сделать наряд более стильным.

«И главное – не забывать про центр композиции в образе! К нему притягиваются все остальные предметы», – заключила стилист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий