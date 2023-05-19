Выбираем платье, которое поможет скрыть живот

В продаже полно стильных платьев, скрывающих живот, для тех, кто его стесняется.

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Каким бы ни был ваш тип телосложения, у всех нас могут быть моменты неловкости, и если вы изо всех сил пытаетесь чувствовать себя хорошо, одеваясь в соответствии со своей фигурой, изучение некоторых приемов стиля поможет вам чувствовать себя лучше в своей одежде.

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Вместо того, чтобы просто сосредотачиваться на том, чтобы замаскировать или «спрятать» свой живот, подумайте, как привлечь внимание к своим лучшим качествам. Тип фигуры «яблоко», как правило, имеет большой бюст, небольшой низ и стройные руки и ноги. Пока так шикарно. На самом деле, единственная разница между фигурой «яблоки» и столь желанной фигурой «песочные часы» — это менее выраженная талия.

Но самое главное, помните, «упрямый» живот (или любое другое отклонение тела в этом отношении) не должен влиять на ваш стиль — одевайтесь для себя и, самое главное, научитесь наслаждаться своим гардеробом, принимать свое тело и радоваться себе. Помня об этом, вы повысите свою уверенность.

Вот некоторые фасоны платьев, чтобы скрыть животик.

Накидка: платье, подходящее для всех форм тела, является основным продуктом капсульного гардероба, не говоря уже о форме, которую Кейт Миддлтон использует на регулярной основе. Хорошо скроенное, оно будет подходить и выравнивать верх, прежде чем скользить по середине. Глубокий V-образный вырез делает их хорошо подходящими для больших бюстов, но они также добавят плюсов чашкам меньшего размера.

Линия ампир: когда дело доходит до того, чтобы скрыть живот, стили линии ампир всегда будут хорошим выбором. Привлекая внимание к самой маленькой части вашего туловища, «зажав» вас прямо под бюстом, они создают иллюзию более высокой талии. Остальная часть платья должна иметь расклешенный или трапециевидный крой, облегающий живот.

Трапеция: пусть вас не смущает название, платья-трапеции не обязательно должны быть похожи на шатер. Выбирайте фасон, который выпирает, как только он выходит за подмышку (чтобы вы немного определили линию бюста, прежде чем он заполнится). Этот фасон является хорошим вариантом платья, чтобы скрыть живот, потому что он не цепляется за вашу фигуру, делая это также особенно удобно.