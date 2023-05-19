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Россиянкам назвали самые модные модели юбок на лето 2023

Стилистка Алина Кожевникова назвала россиянкам самые модные модели юбок на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Самые модные модели юбок на лето 2023
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка обратила внимание на варианты из денима и юбки-карго, оформленные большими карманами. По словам эксперта, вторые имеют свободный или полуоблегающий силуэт, что обеспечивает комфорт во время ходьбы.

Вдобавок Кожевникова выделила юбки-плиссе, которые стали популярными за счет своей универсальности. Данный предмет гардероба подходит для разных типов фигур и при этом визуально удлиняет ноги.

Помимо прочего, собеседница издания посоветовала присмотреться к юбкам-баллонам, которые имеют облегающую верхнюю часть, а к низу расширяются благодаря подкладке или дополнительным слоям ткани. Однако Кожевникова предупредила, что подобная модель может прибавить ее обладательнице лишние объемы в области бедер и ягодиц.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

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