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Индийские бренды одежды планируют зайти на российский рынок

Индийские бренды одежды категории фешен могут прийти в Россию в конце 2023 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Индийские бренды одежды планируют зайти на российский рынок
© Большая Азия

«Индия хочет прийти, смотрит внимательно на российский рынок. Мы как Союз торговых центров находимся с ними в активном сотрудничестве. Надеюсь, до конца этого года сумеем один-два новых индийских бренда привести на российский рынок», — сказал он в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

Шакиров пояснил, что речь идет об одежных брендах категории фешен, в основном индийских партнеров интересуют российские торговые центры с хорошим трафиком.

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