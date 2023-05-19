Индийские бренды одежды планируют зайти на российский рынок

«Индия хочет прийти, смотрит внимательно на российский рынок. Мы как Союз торговых центров находимся с ними в активном сотрудничестве. Надеюсь, до конца этого года сумеем один-два новых индийских бренда привести на российский рынок», — сказал он в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.