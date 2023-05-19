Сколько стоит образ для последнего звонка в 2023 году

В конце мая для многих российских школьников прозвенит последний звонок. Этот день является одним из главных в жизни учеников. Лайф узнал, сколько в 2023 году будет стоить собраться на такое мероприятие.

© Вести Подмосковья

По данным «Авито», в этом году спрос на услуги парикмахеров и стилистов увеличился на 90% по сравнению с предыдущим годом. Также в этом году школьницы чаще делают выбор в пользу индивидуального пошива платья со школьным фартуком и воротником на заказ — +11%. Итоговая стоимость зависит от материалов и сроков. В среднем фартук и классическое черное или темно-коричневое платье обойдутся в 3,5 тысячи рублей.

Школьницы не только шьют платья на заказ, но и приобретают готовые. Чаще они выбирают более простые образы, к примеру, строгие платья с отложным воротником в стиле Уэнздей Аддамс, а также летние наряды светлых тонов. В апреле – мае 2023 года продажи платьев на «Авито» увеличились на 91%, их средняя стоимость составила 4,5 тысячи рублей. Обувь к наряду можно подобрать в среднем за 2 тысячи рублей. Следовательно, приобрести образ на «Авито» выпускницы могут в среднем за 6,5 тысячи рублей.