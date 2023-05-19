Прозрачное платье актрисы назвали самым неудачным в Каннах

Фотографы запечатлели телезвезду на ковровой дорожке в облегающем платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом золотистый декор прикрывал обнаженные интимные места знаменитости. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон, а в руках держала небольшой клатч. При этом ее волосы были собраны, а на лице присутствовал нюдовый мейкап.