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Прозрачное платье иностранной актрисы назвали самым неудачным в Каннах

Французская актриса Фредерик Бель появилась на Каннском кинофестивале в откровенном образе и подверглась критике в сети. Снимки публикует Daily Mail.

Прозрачное платье актрисы назвали самым неудачным в Каннах
© Lenta.ru

Фотографы запечатлели телезвезду на ковровой дорожке в облегающем платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом золотистый декор прикрывал обнаженные интимные места знаменитости. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон, а в руках держала небольшой клатч. При этом ее волосы были собраны, а на лице присутствовал нюдовый мейкап.

Пользователи сети не оценили внешний вид Бель и назвали ее платье самым неудачным среди всех нарядов гостей упомянутого фестиваля. «Выглядит ужасно», «Странный выбор», «Дешевизна», «Для чего оголяться?», «Треш», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в мае дочь Джуда Лоу также посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье. 22-летняя модель появилась на премьере фильма «Монстр» в мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого открывала ее тело.

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