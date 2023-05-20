Как правильно выбрать нижнее белье в интернет-магазине

Правила онлайн-шопинга, которые должен знать каждый.

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Как выбрать бельё в интернет-магазине

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1. Определите, для каких целей вам нужно бельё. От этого во многом зависят фасон и материал будущего комплекта.

Повседневный вариант лучше подобрать из натуральных тканей, комфортных в носке. Для активных тренировок лучше выбирать модели, которые легко выводят влагу. Спортивный топ обязательно должен хорошо поддерживать грудь. Корректирующие модели ищите из эластичных материалов с минимальным количеством швов.

Комплекты для особых случаев приобретайте из любых понравившихся материалов, здесь можно дать волю фантазии. Главное условие – это отражение вашего представления о сексуальности.

2. Отдавайте предпочтение тем моделям, которые вы уже мерили. Есть опасность, что новый крой окажется неудобным или будет сидеть не так, как хотелось бы. Чтобы точно не прогадать с обновкой, покупайте знакомые и проверенные фасоны. Уверенность, что тот или иной вариант подходит вашей фигуре, значительно упростит вам покупку.

3. Измерьте свои параметры. Как правильно подобрать размер? Для этого вам понадобятся обхват под грудью на вдохе, обхват груди, объём талии и бёдер. Обязательно сверяйте данные с размерной сеткой каждого отдельного бренда. Даже отличие в 1-2 см влияет на посадку лифа или трусиков.

4. Внимательно проверяйте все характеристики товара, включая состав, комплектацию, возможные цвета и производителя.

Если остались вопросы, не нужно стесняться их задавать. У многих интернет-магазинов есть чат поддержки, где вам помогут выбрать оптимальный вариант. Нелишним будет поискать отзывы об интересующем комплекте. Это поможет понять, как он сидит на реальных девушках и соответствует ли таблице размеров.

5. Бельё не может стоить слишком мало. Варианты по супернизким ценам, скорее всего, сделаны из дешёвых материалов и быстро потеряют свою форму. Качественный товар при должном уходе будет радовать долгое время после покупки. На этой позиции гардероба точно не стоит экономить.

Как выбрать корректирующее бельё в интернете?

Сейчас всё больше девушек понимают, что корректирующие модели не только скрывают недостатки, но и делают силуэт более женственным. Так что интернет-магазины предлагают широкий ассортимент таких моделей. Однако критерии выбора несколько отличаются.

1. Фасон утягивающего белья нужно подбирать под определённую одежду. Если вы хотите выйти в свет в облегающем платье, то вам идеально подойдут боди или трусы с широким поясом.

Если облегающим будет только верх, достаточно топа с корсетом, если только низ – корректирующих шортиков или велосипедок. Лучше отдавать предпочтение бесшовным моделям, чтобы под одеждой не было заметно стыков.

2. Важно правильно подобрать размер. Оптимальным вариантом будет заказать комплект вашего размера, на один больше и на один меньше. Некоторые модели азиатских производителей маломерят, а параметры тела могут немного изменяться. Отдавайте предпочтение только тому белью, в котором чувствуете себя комфортно при движении.

3. Степень утяжки должна соответствовать вашим целям. На каждый день подходит 1-2-я степень, для долгих мероприятий допустимы показатели 2,5-3,5. А вот 3,5-5 можно носить не более четырёх часов.

4. Цвет должен быть незаметен под одеждой. Для тёмных нарядов уместны чёрные комплекты, но в остальных случаях лучше остановиться на бежевом. Оно сливается с кожей и не просвечивает даже через полупрозрачные ткани.

Правила ухода за нижним бельём

Чтобы сохранить первоначальный вид изделия, важно правильно за ним ухаживать. В первую очередь внимательно читайте этикетки на комплектах. На них указан состав изделия и рекомендуемый режим стирки. Если их не учитывать, то вещь может потерять форму, а её цвет — потускнеть.