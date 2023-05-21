$79.91-0.1386.28-0.22

Актриса Натали Портман появилась в Каннах в копии платья Dior 1949 года

Актриса Натали Портман вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в копии культового платья Dior 1949 года. Об этом пишет журнал Grazia.

Портман появилась в Каннах в копии платья Dior 1949 года
© globallookpress.com

В субботу, 20 мая, на 76-м Каннском кинофестивале показали драму "Май, декабрь". Картину представил режиссер Тодд Хейнс, а также актеры, которые исполнили главные роли: Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит и Чарльз Мелтон.

41-летняя Портман выбрала для выхода копию культового платья под названием Junon. Оно появилось в коллекции бренда Dior в 1949 году. Его создал сам Кристиан Диор.

Актриса Натали Портман не пересматривает фильм "Леон" из-за "чувства кринжа"

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Натали Портман снималась в фильме "Черный лебедь".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий