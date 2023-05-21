Актриса Натали Портман появилась в Каннах в копии платья Dior 1949 года
Актриса Натали Портман вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в копии культового платья Dior 1949 года. Об этом пишет журнал Grazia.
В субботу, 20 мая, на 76-м Каннском кинофестивале показали драму "Май, декабрь". Картину представил режиссер Тодд Хейнс, а также актеры, которые исполнили главные роли: Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит и Чарльз Мелтон.
41-летняя Портман выбрала для выхода копию культового платья под названием Junon. Оно появилось в коллекции бренда Dior в 1949 году. Его создал сам Кристиан Диор.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Натали Портман снималась в фильме "Черный лебедь".