Портман появилась в Каннах в копии платья Dior 1949 года

Актриса Натали Портман вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в копии культового платья Dior 1949 года. Об этом пишет журнал Grazia.

В субботу, 20 мая, на 76-м Каннском кинофестивале показали драму "Май, декабрь". Картину представил режиссер Тодд Хейнс, а также актеры, которые исполнили главные роли: Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит и Чарльз Мелтон.