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Александр Рогов назвал самую неожиданную модную обувь лета и показал, с чем ее носить

Всеми любимый стилист продолжает раздавать модные советы, о которых невозможно молчать. На этот раз Александр поинтересовался у своих подписчиков, носят ли они сапоги летом. Причем судя по подборке фото, которой он поделился, его личный ответ — твердое да. И добавим от себя, не только его: на летних фестивалях, например, ковбойские сапоги — чуть ли не обязательный элемент гардероба всех селебрити и блогеров.

Рогов назвал самую неожиданную модную обувь лета и показал, с чем ее носить
© Super.ru

По мнению Рогова, лучше всего такие модели смотрятся со спортивными шортами. Так что руководствуемся его референсами и с уверенностью берем это дерзкое сочетание на заметку. Ну и добавляем немного богемного фестивального стиля с Coachella — самого модного музыкального мероприятия под открытым небом. А там, как мы видим, не шортами едиными — мини-юбки и короткие женственные платья с казаками тоже сочетаются на ура.

Ну а если идея потеть в аномальную жару в сапогах, пускай даже самых модных, вам все-таки не кажется привлекательной, у Александра есть наготове более привычные альтернативы. Так, ранее он рассказал про максимально удобные туфли и модные босоножки этого лета.

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