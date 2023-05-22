Стилист Рогов назвал нетипичную для лета модную обувь

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

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Модный эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению автора публикации, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой, среди которой баскетбольные шорты, оверсайз-майки и джинсовые вещи.