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Стилист Рогов назвал нетипичную для лета модную обувь

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

Стилист Рогов назвал нетипичную для лета модную обувь
© Lenta.ru

Модный эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению автора публикации, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой, среди которой баскетбольные шорты, оверсайз-майки и джинсовые вещи.

В качестве примера Рогов привел несколько фотографий, на которых девушки позируют в упомянутых нарядах. Так, одну из моделей запечатлели в синем топе и шортах бренда Adidas того же цвета в сочетании с зелеными высокими ковбойскими сапогами и кепкой.

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