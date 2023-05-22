3 недопустимые летние вещи для города

Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды. Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По ее словам, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.