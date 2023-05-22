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3 недопустимые летние вещи для города

Стилист Анастасия Хохлова назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

3 недопустимые летние вещи для города
© Lenta.ru

Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды. Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По ее словам, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.

Вдобавок Хохлова предложила заменить тунику на удлиненную льняную рубашку.

«Ее можно носить навыпуск, чтобы скрыть бедра, или подвязать, подчеркнув талию», — отметила специалистка.

Помимо прочего, Хохлова обратила внимание на пляжные сумки.

«Чтобы сумка хорошо смотрелась и в повседневной жизни, и на отдыхе, выбирайте изделия из соломы или ротанга», — пояснила она и уточнила, что изделие должно держать форму.

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